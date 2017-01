Plus d'infos sur le concert Vivaldi : Juditha Triumphans à Versailles

Vivaldi : Juditha TriumphansAntonio Vivaldi (1678-1741)Juditha TriumphansMalena Ernman JudithaGaia Petrone AbraHilary Summers OziasMarianne Beate Kielland HolofernesJulia Doyle VagausChoeur et Orchestre The King's ConsortRobert King DirectionJuditha Triumphans, splendide oratorio d'Antonio Vivaldi datant de 1716, raconte la brillante épopée de Judith triomphant de l'invasion du tyran Holoferne. Pour illustrer ce conflit entre Venise et l'Empire Ottoman, la partition de Vivaldi déploie des trésors d'imagination et une palette extraordinairement variée. Son instrumentation est particulièrement insolite, aux côtés des traditionnels cordes, hautbois, trompettes et tambours, se trouvent juxtaposées des couleur rares comme celles des clarinettes baroques, mandoline, chalumeau, viole d'amour, cinq viole all'inglese et pas moins de quatre théorbes. A la tête d'une exceptionnelle distribution, Marianne Beate Kielland et Malena Ernman triomphent. L'enregistrement de Juditha Triumphans par The King's Consort a été encensé par la presse internationale.Robert King, qui a donné à Versailles de magnifiques concerts dédiés à haendel, est aussi fin connaisseur de son contemporain Vivaldi : il le sert avec le sérieux et l'enthousiasme qui le caractérisent.Durée : 3h entracte inclus* Catégorie Prestige = coupe de champagne + programme offerts * Catégorie VIP = Les premiers rangs de l'amphithéâtre ou la Loge du Roi, meuilleures places de la salle ainsi qu'une coupe de champagne et le programme offerts