Plus d'infos sur le concert Rossini: Elisabetta à Versailles

Rossini : Elisabetta Regina d'Inghilterra Dramma per musica sur un livret de Giovanni Schmidt.Alexandra Deshorties ElisabettaNorman Reinhardt LeicesterBarry Banks NorfolkIlse Eerens MatildeNatalia Kawalek EnricoErik Arman Guglielmo Arnold Schönberg chor (Direction Jordi Casals)Ensemble MatheusJean-Christophe Spinosi Direction ♦ PROGRAMME Gioachino Rossini (1792-1868) Elisabetta Regina d'Inghilterra Durée: 3h entracte inclus Le 4 octobre 1815, Le Teatro San Carlo de Naples accueillit la première d'un nouvel opéra seria : Elisabeth, Reine d'Angleterre. Ce fut l'entrée en scène à Naples du jeune prodige de l'opéra italien, Gioacchino Rossini, âgé de 23 ans seulement, et la première des 9 oeuvres qu'il écrivit pour ce théâtre mythique. Pour conquérir d'un coup le public napolitain, Rossini avait mis toutes les chances de son côté : son choix d'une histoire dramatique à rebondissements, fut la trame qu'il enrichit des airs les plus réussis de ses oeuvres précédentes, et de nouveautés spécialement taillées pour ses deux principaux interprètes de cette création napolitaine, la célébrissime soprano Isabella Colbran (que Rossini devait épouser par la suite), et le ténor héroïque Andrea Nozzari. Le succès fut au rendez-vous, au-delà de toute espérance, intronisant Rossini comme maître de Naples. L'oeuvre contenait évidemment des perles absolues, et l'ouverture fut bien vite réutilisée pour Le Barbier de Séville, ainsi que plusieurs airs (dont celui qui devint le plus célèbre de Rosine!). Dès 1818 elle connut sa première à Londres, où l'histoire d'Elisabeth passionna le public britannique : la période Elisabéthaine, ses 44 ans de règne qui avaient vu triompher Shakespeare et la marine anglaise contre l'Invincible Armada espagnole sous la tutelle d'une Reine célibataire et glorieuse, était un mythe! Dans le livret la Reine Elisabeth 1ère est déchirée entre son amour pour le Comte de Leicester, vainqueur des ennemis écossais, et la découverte de son mariage secret avec Matilda, fille de la Reine d'Ecosse ! Le comploteur Norfolk pousse Elisabeth à faire emprisonner Leicester et Matilda, qui jurent préférer la mort à la séparation, même si Elisabeth propose sa main à Leicester. La révélation in extremis du complot permet à Elisabeth de bénir le mariage de Leicester et Matilda. Les sentiments extrêmes des personnages ont pu s'exprimer pour composer l'un des premiers chefs d'oeuvres de Rossini. C'est du Theater An der Wien (Vienne) que Jean Christophe Spinosi apporte à Versailles cet opéra de Rossini, avec les forces du prestigieux Arnold Schönberg Chor et une distribution belcantiste de haut vol. Attention, rencontre au sommet entre la fougue de l'Ensemble Matheus et la grandeur d'âme rossinienne d'Elisabeth d'Angleterre! * Catégorie Prestige = coupe de champagne + programme offerts* Catégorie VIP = Les premiers rangs de l'amphithéâtre ou la Loge du Roi, meuilleures places de la salle ainsi qu'une coupe de champagne et le programme offerts