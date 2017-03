Plus d'infos sur le concert Rossi : Orfeo à Versailles

Rossi : Orfeo Opéra mis en scène de Luigi Rossi (1597-1653)Tragicomédie en musique en 3 actes avec prologue. Livret de Francesco Buti.Jetske Mijnssen, mise en scène Ensemble PygmalionRaphaël Pichon, direction Judith van Wanroij OrfeoFrancesca Aspromonte EuridiceGiuseppina Bridelli AristeoGiulia Semenzato Venere/ProserpinaLuigi de Donato Augure/PlutoneRay Chenez Nutrice/AmoreRenato Dolcini SatiroDominique Visse VecchiaVictor Torres Endimione/CaronteMarc Mauillon MomoDavid Tricou ApolloAlicia Amo Première GrâceViolaine Le Chenadec Deuxième GrâceLucile Richardot Troisième GrâceGuillaume Gutiérrez Première ParqueOlivier Coiffet Deuxième ParqueVirgile Ancely Troisième Parque Durée: 3h30 entracte inclus Le 2 mars 1647, Mazarin fait représenter à Paris au Palais Royal, devant Anne d'Autriche et ses enfants dont Louis XIV âgé de 9 ans, le premier opéra joué en France : Orfeo, composé par Luigi Rossi, dans une réalisation scénique époustouflante du grand ingénieur Giacomo Torelli. Tout est inédit dans ces représentations : la découverte pour le public français des grands castrats italiens, le mélange entre les 24 violons du Roy qui partagent la fosse avec de nombreux musiciens italiens, une tragi-comédie qui fondera alors les grandes arcanes futures de la tragédie lyrique française inventée par Lully, ou encore une machinerie qui permet des changements de décors et procure une illusion scénique inconnue jusqu'alors. Mais surtout, une partition d'une sensationnelle richesse, pour laquelle Luigi Rossi a disposé d'un temps extrêmement long de composition, alternant certains des plus bouleversants lamenti du XVIIème siècle, une utilisation riche et sans cesse en mouvements des ensembles (du prologue à triple choeur aux sublimes larmes d'Orphée à quatre voix de femmes), et un récitatif incroyablement vivant. Par sa spécificité franco-italienne inédite, l'orchestre propose ainsi une palette de couleurs instrumentales extrêmement riche : des 24 violons du Roy aux cornets, sacqueboutes, cistres, lira da braccio, colascione, flageolets, régale, etc... Injustement oublié, notamment en raison de ses dimensions très ambitieuses et de son manque de sources musicales, c'est ici une recréation scénique française qui vous est proposée, autour d'une distribution réunissant chanteurs français et italiens, entre jeunes talents déjà confirmés comme Judith van Wanroij, Marc Mauillon, Giulia Semenzato, Francesca Aspromonte mais aussi artisans de toujours du répertoire italien du XVIIème siècle, comme Dominique Visse ou Victor Torres. Une fête musicale digne des fastes de la cour de France !Catégorie Accés VIP : Les premiers rangs de l'amphithéâtre ou la Loge du Roi, meilleures places de la salle ainsi su'une coupe de Champagne et le programme offert. Catégorie Prestige : de trés bonnes places ainsi qu'une coupe de Champagne et le programme offerts.