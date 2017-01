Plus d'infos sur le concert Haendel : Rodelinda à Versailles

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) Rodelinda Opéra en trois actes sur un livret de Nicola Francesco Haym. Créé à Londres le 13 février 17251.Inga Kalna RodelindaMarie-Nicole Lemieux BertaridoRomina Basso EduigeDavid DQ Lee UnulfoJohn Mark Ainsley GrimoaldoJohannes Weisser GaribaldoIl Pomo d'OroMaxim Emelyanychev Direction Lorsque Haendel présente à Londres son opéra Rodelinda en 1725, il est dans une période de création fastueuse qui vient de voir les triomphes de Giulio Cesare (1723) et Tamerlano (1724). Rodelinda complète cette trilogie de chefs d'oeuvre, et connait un très grand succès. Haendel est au sommet de son art et de sa maitrise de la scène londonienne, une décennie après son arrivée dans la capitale britannique. Ses opéras italiens sont des événements attendus de tous, et ce nouvel opus satisfait pleinement le public : en plein Moyen-Age, la Reine de Lombardie Rodelinda doit défendre son trône contre l'usurpateur Grimoaldo en fidélité à son époux Bertarido en exil. Le retour de celui-ci déchaîne les complots et les passions, mais surtout un incroyable feu d'artifice d'airs somptueux, d'une verve musicale exceptionnelle, servie par les meilleurs chanteurs du temps. Si la splendide Inga Kalna incarne aujourd'hui le rôle de la Reine que Haendel avait composé pour Francesca Cuzzoni, c'est à Marie-Nicole Lemieux qu'échoit le rôle du castrat Senesino pour faire vivre l'exilé Bertarido, John Mark Ainsley reprenant celui du ténor Borosini (le vil Grimoaldo).Un flot de beauté et de virtuosité emporte l'auditeur, encore fasciné aujourd'hui par une telle richesse musicale (pour un opéra composé en quelques semaines!). Amoureux de la pyrotechnie baroque et des enivrantes mélodies haendeliennes, voici votre dû!