Plus d'infos sur le spectacle Marie-Antoinette intime à Versailles

Une soirée en deux volets :

20h conférence par l'historienne Evelyne Lever sur le thème : Marie-Antoinette et Axel de Fersen

Signature et buffet au Foyer

21h30 lecture-spectacle

Mai 1770, l'Archiduchesse d'Autriche arrive en France pour épouser le dauphin, qui deviendra roi sous le nom de Louis XVI. Octobre 1793, Marie-Antoinette, veuve Capet est conduite à la guillotine.

« Réinventée sous des traits différents à chaque génération, Marie-Antoinette exerce toujours la même fascination et suscite des passions contradictoires. La singularité de son destin, sa violence l'ont fait entrer dans la légende dès qu'elle gravit les marches de l'échafaud. Ce texte, sorte de long monologue interprété par Marianne Basler fait revivre la Reine depuis son arrivée en France jusqu'à la chute de la monarchie. On pénètre ainsi dans l'intimité de cette femme au charme irrésistible, déchirée entre ses devoirs d'épouse et un amour impossible. Et l'on comprend comment elle se trouve contrainte d'entrer en politique bien malgré elle à l'aube de la révolution. Ses malheurs tissent la trame d'une tragédie. » Evelyne Lever

« Je me trouve si heureuse que mon bonheur m'inquiète. Si quelque événement doit le détruire, je supplie le ciel que ce soit ma mort. J'emporterai dans le tombeau la douce certitude d'être aimée. » Marie-Antoinette

Site web : http://www.theatremontansier.com

Infos réservation :

Série unique : 27 € Adhérents : 21 € Jeunes : 10 € Durée : 2h30 www.theatremontansier.com / 01 39 20 16 00 / 13, rue des Réservoirs 78000 Versailles