La force des petites reines est de partir d'un questionnement très contemporain, le harcèlement sur internet, pour ouvrir brillamment vers un sujet plus vaste et intemporel : qu'est ce que l'exclusion ? De quoi est-on exclu, par qui, selon quels critères ? Histoire de l'épopée improbable de Mireille, Hakima et Astrid, trois jeunes filles élues Boudin d'or, Boudin d'argent et Boudin de bronze au lycée. Outre leur être « boudin » elles partagent une nécessité commune, se trouver le 14 juillet à la Garden-Party de l'Elysée. C'est à vélo qu'elles décident de rejoindre Paris sous la responsabilité du grand frère d'Hakima, vétéran de guerre en fauteuil roulant. Commence alors pour la fine équipe, un road-trip déjanté, jalonné de rencontres insensées, d'imprévus festifs, de pluies battantes et d'émotions aussi fortes que leurs courbatures. Un voyage qui fera d'elles, de véritables petites reines. Les petites reines a obtenu le prix Lire du meilleur roman jeunesse 2015, le prix NRP (Nouvelle revue pédagogique) et le prix Millepages.

