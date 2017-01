Plus d'infos sur le spectacle Les Femmes Savantes à Versailles

« Sans doute, Molière en accolant cet adjectif au nom de femme a-t-il recherché dans le titre de sa pièce une résonance comique comme il l'avait auparavant effectué avec Les Précieuses ridicules. Sans doute la cabale déchaînée contre lui par les pédants dans les sociétés mondaines après les représentations de L'Ecole des femmes lui a-t-elle insufflé le désir d'une réponse achevée, faisant écho à La critique de l'école des femmes. Toutefois, je ne puis m'empêcher de saluer l'association du savoir au destin de la femme ! Il a fallu tant de siècles et de luttes pour que la moitié de l'humanité accède à la connaissance et aujourd'hui encore trop de femmes se trouvent toujours privées de ce droit ! Bien sûr, les trois protagonistes de la pièce, novices en toutes choses, affamées de savoir, pionnières maladroites d'un monde qui s'ouvre à elles, excessives et fiévreuses, repoussant les limites de la raison, entraînent toute la maisonnée dans le vertige de leur orgueil, mais, malgré leurs débordements, leurs ridicules, et leurs folies, je garde au coeur une tendresse infinie pour elles. » Catherine Hiegel

Site web : http://www.theatremontansier.com/

Infos réservation :

Tarif réduit pour les moins de 26 ans : 15 € www.theatremontansier.com / 01 39 20 16 00 / 13, rue des Réservoirs 78000 Versailles