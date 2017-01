Plus d'infos sur le spectacle Les Facheux à Versailles

Molière écrivit cette comédie-ballet en trois actes en 1661 à la demande de Fouquet pour les divertissements de Louis XIV. Elle a été représentée pour la première fois dans le parc du château de Vaux-le-Vicomte à l'occasion d'une immense fête en l'honneur du Roi dont on connaît l'issue pour le Surintendant (le 17 août 1661, à six heures du soir, Fouquet était le roi de France, à deux heures du matin il n'était plus rien - Voltaire). La pièce met en jeu le personnage d'Eraste, homme de cour proche du Roi, qui voit son rendez-vous avec la femme qu'il aime toujours empêché par une série d'importuns. Ce sont les fâcheux que Molière a choisis parmi ses contemporains et qui tous sans exception évoquent des caractères bien reconnaissables. Rapports de pouvoir, effets de la notoriété, amours éconduites, prétention des érudits, malhonnêteté des uns, grossièreté des autres.

