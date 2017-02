Plus d'infos sur le spectacle La Femme rompue à Versailles

« Parole donnée à une femme qui, anéantie et déchirée, se venge par le Monologue. Elle laisse jaillir sa rage, la douleur des souvenirs et son lot de culpabilité qui remontent à la surface. Seule, un soir de réveillon, quand tous les autres jouissent aveuglément de leur confort affectif et social, et que l'habitude de se taire n'est plus possible, elle peut enfin crier et s'opposer à cette violente idée du bonheur que nous impose le monde. Josiane Balasko, cette petite bonne femme franche intrépide intègre, comme dit Beauvoir. Une actrice rugueuse qui ne minaude pas pour séduire ni pour attirer la compassion. Une femme de caractère. Sans concession. Une femme vraie, qui ne joue pas le jeu. Bouleversante, elle cache sa sensibilité. Comme si baisser sa garde pouvait la fragiliser. Une partition sous forme d'autoportrait. » Hélène Fillières

