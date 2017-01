Plus d'infos sur le spectacle L'Héritier de Village à Versailles

L'Héritier de Village met en scène un paysan, Blaise, qui hérite de façon inattendue d'une considérable somme d'argent. Au lieu de profiter de cette somme, il décide, sur les conseils de son banquier, de la placer. Il revient donc chez lui « potentiellement » riche et adopte un nouveau comportement qui sied selon lui à sa nouvelle position sociale. Localement vit une noblesse à bout de souffle qui flaire l'appât de l'argent frais. Les deux communautés décident de marier leurs intérêts : les enfants des paysans épouseront les nobles. Alors que la fête du mariage bât son plein, on annonce la banqueroute... Marivaux écrit l'Héritier de Village en 1725, la pièce puise son sujet dans l'actualité de la fameuse banqueroute de Law. Ils se croient riches. On les croit riches. Le temps d'une parenthèse drôle et cynique, des individus que tout oppose socialement tentent de se séduire, inventent une communauté improbable où tout se dilue dans la valeur de l'argent.

Site web : http://www.theatremontansier.com/

