Plus d'infos sur le spectacle La Mouette à St Quentin en Yvelines

Evènement ! Avec La Mouette, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines accueille pour la première fois Thomas Ostermeier, figure majeure du théâtre contemporain et directeur de la prestigieuse Schaubühne de Berlin. Avec son théâtre engagé, physique, vivant et généreux, Thomas Ostermeier a revitalisé la scène européenne. Entouré d'une troupe de comédiens français talentueux, il révèle les résonances contemporaines et la dimension comique du chef-d'oeuvre de Tchekhov et lui insuffle une nouvelle jeunesse. Lorsque La Mouette est créée à Moscou en 1896, l'actrice qui joue Nina, considérée comme la plus grande comédienne russe du moment, est tellement impressionnée par l'hostilité du public qu'elle en perd la voix. Il faut attendre la reprise du spectacle deux ans plus tard par Stanislavski au Théâtre d'Art de Moscou pour que la pièce triomphe. Depuis, elle est l'une des oeuvres les plus connues et jouées de Tchekhov, celle à laquelle tout metteur en scène envisage de se confronter à un moment de son parcours. C'est Thomas Ostermeier, metteur en scène allemand parmi les plus marquants de notre temps, qui porte aujourd'hui son regard sur ce chef-d'oeuvre, dans une nouvelle traduction confiée à l'écrivain Olivier Cadiot. Dans La Mouette, Treplev se confronte à sa mère Arkadina, actrice à succès, et cherche en vain à lui faire reconnaitre sa valeur. Il veut transformer le monde et pour cela réinventer la scène, le théâtre. Il veut aussi séduire Nina, jeune actrice à qui il confie le rôle principal de son spectacle. Car l'art est le territoire miné sur lequel tout se joue : les passions, les conflits et les illusions. « Tous les grands textes de théâtre contiennent pour ainsi dire plusieurs pièces. Cela vaut aussi pour La Mouette », remarque Ostermeier. « Est-ce une pièce sur le conflit entre les générations ? Une réflexion sur l'art et le théâtre ? Ou un drame sur les malheurs de l'amour ? ». Le brillant metteur en scène ne choisit pas, il embrasse tous ces enjeux en les débarrassant de toute reconstitution historique et engage un dialogue avec Tchekhov par-delà le XXè siècle, donnant à entendre ce que ce texte a à nous dire de notre temps. Comment d'un « classique » réussir un spectacle nouveau ? Thomas Ostermeier relève le défi haut la main avec cette remarquable adaptation de l'oeuvre du dramaturge russe. En partenariat avec la Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt