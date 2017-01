Plus d'infos sur le spectacle Inuk à St Quentin en Yvelines

En route vers le Grand Nord ! David Gauchard embarque petits et grands dans une expédition polaire, au Nunavik, terre des Inuit. Entre documentaire et poésie, Inuk nous demande ce que nous faisons de notre planète. Le grand-père de David Gauchard était pêcheur. Il partait plusieurs mois dans les mers de Terre- Neuve et du Groenland. Les récits de ses aventures polaires ont nourri l'imaginaire du jeune David. Devenu adulte, il décide de partir en expédition au pays des Inuit du Québec, le Nunavik, pour s'imprégner de la culture et de l'histoire de ce peuple. Accompagné des membres de sa compagnie L'unijambiste, il revient avec un spectacle complètement givré ! Un voyage en scène empli d'ours polaires, de chiens de traineaux, de traditions ancestrales (dont le Katajjaq, « chant de gorge » unique au monde réinventé par le beat boxer L.O.S), d'aurores boréales, de banquises phosphorescentes, mais aussi de questions sur le réchauffement climatique et la difficile cohabitation entre la modernité et la préservation des traditions. Carnet de voyage sensoriel, visuel, sonore et musical de toute beauté, Inuk est aussi une réflexion philosophique et politique d'actualité.