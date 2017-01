Plus d'infos sur le spectacle Vanishing Point - Les Deux Voyages De Suzanne W. à Sartrouville

Trois comédiens et les musiciens du groupe Moriarty habitent ce road trip théâtral.

Tout débute dans un garage de la banlieue de Montréal. Tandis que Suzanne laisse tourner le moteur de sa voiture, commence un voyage dans ses souvenirs vers le Grand Nord québecois. Vanishing Point, c'est le point de fuite ou le point de rencontre de trois personnages en quête d'amour. Leurs histoires s'enchevêtrent sur fond de légendes amérindiennes et d'airs blues-rock-country des musiciens de Moriarty.

Avez-vous déjà parcouru, au cours d'un spectacle, des milliers de kilomètres, traversé des forêts, longé des lacs gelés, bravé une tempête au côté d'un inconnu ? Par un dispositif cinématographique inventif, Marc Lainé nous place au coeur d'un voyage immobile. Par la magie des mots, des images et des sons, il nous embarque là où le réel et le mythe se croisent, où la vie et la mort se frôlent.