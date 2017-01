Plus d'infos sur le spectacle On Purge Bebe à Marly le Roi

ON PURGE BEBETexte Feydeau, mise en scène et scénographie Anthony Magnier, assisté de Matthias Bardoula, avec Mathieu Alexandre, Pauline Bolcatto, Vanessa Koutseff, Xavier Martel, Mikaël Taeïb, lumière Anthony Magnier, costumes Mélisande de Serres, construction décor Artech décoFollavoine, fabricant de porcelaine, attend avec impatience Chouilloux à dîner, influent fonctionnaire de l'État, afin de signer le contrat qui fera de lui le fournisseur officiel de pots de chambre de l'armée française. Mais c'est sans compter sur la paresse intestinale de Toto, le fils Follavoine, qui refuse de prendre sa purge. Ce contretemps va perturber cette nouvelle entente...À la suite de son divorce, Feydeau renouvelle le genre du vaudeville par une étude plus approfondie des caractères de ses personnages, et entame un cycle de comédies de moeurs en un acte, peignant une société bourgeoise qu'il tourne en ridicule. Au delà d'une farce hilarante, On purge bébé se révèle être une satire de la vie intime et quotidienne d'un couple en crise. Quelle position adopter lorsque ses intérêts privés viennent se heurter aux intérêts professionnels ?La pétillante compagnie Viva revient sur la scène du Centre culturel avec ce vaudeville réjouissant. Un moment d'humour et de théâtre à ne pas manquer !Durée : 1 h 20