LES ELANS NE SONT PAS TOUJOURS DES ANIMAUX FACILESTexte Frédéric Rose, Vincent Jaspard, adaptation et mise en scène Laurent Serrano, avec Pascal Neyron, Emmanuel Quatra, Benoît Urbain, arrangements musicaux Benoît Urbain, lumière Didier Brun, costumes Carine Sauval, Charlotte ZwobadaTrois musiciens, en costume-cravate, jouent – piano, guitare, « valisophone » –, chantent et conversent autour d'un verre. Ils parlent de tout, de rien, du cinéma japonais et des pop-corn, d'un « proto-type » (femme de face et homme de dos). L'un d'eux veut se débarrasser d'un bout d'arc-en-ciel, un autre prétend avoir vu Verlaine hier soir...Il y a quelque chose de Dubillard ou Topor : l'ambiance est sérieuse, élégante et feutrée, et pourtant c'est toujours décalé, l'humour s'invitant dans les discussions, l'absurde en pointillés. Musiques et chansons, de Trenet à Gershwin en passant par Eddy Cochran et Nougaro, interprétées en live, ponctuent et complètent ce spectacle atypique. Au final, un spectacle des plus réjouissants !Durée : 1 h 15