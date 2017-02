Plus d'infos sur le spectacle Le Temps Des Suricates à Marly le Roi

LE TEMPS DES SURICATESTexte Marc Citti, mise en scène Benjamin Bellecour, avec Vincent Deniard, Marc CittiLe théâtre d'Oyonnax accueille ce soir une représentation d'Hamlet en tournée. Matthieu et Édouard, les petits rôles secondaires, attendent patiemment dans leur loge. Rien à signaler à part la vie qui semble avancer sans eux. À moins que cette représentation ne leur offre enfin l'opportunité de reprendre leur destin en main.Une pièce pleine d'humour sur le monde compliqué de « la grande famille du spectacle vivant ». Comment gérer les carrières ? les frustrations ? les succès et les échecs ? les nôtres, et ceux de nos partenaires... comment conjuguer vie professionnelle, remplie de faux semblants, et vie personnelle, mal écrite et plus difficile à interpréter ? La loge se trouve être le lieu de tous les bavardages, de toutes les manigances et de tous les règlements de comptes.Durée : 1 h 10