Plus d'infos sur le spectacle Le Medecin Malgré Lui à Marly le Roi

LE MEDECIN MALGRE LUITexte Molière, mise en scène Gaspard Fasulo, assisté de Anne Keriec, Jessica Monceau, avec Laurent Jacques, Jean-Marc Lallemant, Yannick Laubin, Isabelle Loisy, Jérôme Paquatte, Sébastien Pérez, Eugénie Ravon, lumière et régie Rémi Cabaret, décor Stefano Perocco, costumes Solveig Babey, maquillage Claire Bernard, musique Julien ArnaudL'intrigue de cette farce est très simple : pour se venger de Sganarelle, mari fainéant, coureur et ivrogne, Martine le fait passer pour un médecin auprès d'un bourgeois dont la fille vient de devenir muette. Sganarelle, sous peine de se voir roué de coups de bâtons, se voit contraint d'endosser l'habit de médecin et de soigner la jeune fille qui n'est, en fait, pas vraiment malade. Et voilà le bougre pris dans une tourmente sans fin, pour le plus grand plaisir du spectateur.Molière s'inspire des comédiens italiens pour coudre une farce jubilatoire. Et c'est avec tout le savoir-faire des comédiens de la Compagnie Kapo Komica que Gaspard Fasulo met en scène cette pièce en usant des techniques de la Commedia dell'arte. Un moment de rire, idéal pour se divertir en famille et découvrir ce grand classiqueDurée : 1 h 20