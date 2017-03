Plus d'infos sur le spectacle Faust à Marly le Roi

FAUSTTexte Goethe, traduction Gérard de Nerval, mise en scène Ronan Rivière, assisté de Lucile Delzenne, avec Anthony Audoux, Clémence Azincourt, Ronan Rivière, Jérôme Rodriquez, Jean-Benoît Terral, Sarah Tick, piano Léon Bailly ou Olivier MazalDans son cabinet de travail, au clair de lune, Faust s'emporte contre lui-même : il a gâché sa vie par des recherches vaines et est révolté par l'impuissance de l'homme. Alors qu'il maudit Dieu et s'apprête à mettre fin à ses jours, Méphistophélès, un être surnaturel, apparaît et lui propose un pacte : en échange de son âme, il lui redonnera le goût de vivre. Faust s'engage alors dans un tourbillon romantique et fantastique où il s'abîme et se retrouve.Après Le Revizor de Gogol accueilli au Centre culturel en 2015, les sept artistes du Collectif VdP reviennent avec cette création. L'occasion de découvrir ou redécouvrir cemythe romantique.Durée : 1 h 15 environ