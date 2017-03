Plus d'infos sur le spectacle Les Miserables à Mantes la Ville

D'après l'oeuvre de Victor HugoPar l'école de Création du Théâtre du MantoisJean Valjean, Fantine, Cosette, les Thénardier, Gavroche, Marius, Javert : autant de figures poignantes dans notre imaginaire collectif depuis plus de 150 ans. Le chef-d'oeuvre de Victor Hugo, "roman du peuple", tient à la fois du polar, du feuilleton et de l'épopée. C'est une histoire bouleversante de rêves brisés, d'amour malheureux, de passion, de sacrifice et de rédemption ; c'est surtout un plaidoyer social et républicain, tout autant qu'un appel à l'humanité pour qu'elle ne cesse d'oeuvrer à des temps meilleurs. Après l'expérience passionnante de Notre-Dame de Paris en 2016, vingt comédiens et musiciens de l'Ecole de Création mettent en oeuvre toute leur énergie de troupe pour traduire sur scène le souffle épique et héroïque du romancier. Et pour pointer les résonnances bien actuelles de ce monument du 19e !