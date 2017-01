Plus d'infos sur le spectacle Ne Me Regardez Pas Comme Ça à Les Mureaux

NE ME REGARDEZ PAS COMME CAUne pièce de Isabelle Mergault, Mise en scène par Christophe Duthuron Avec Isabelle Mergault et Sylvie Vartan.Victoire Carlota, ancienne star de cinéma aujourd'hui ruinée, décide de faire écrire ses mémoires. Elle croit rencontrer Marcel, mais son éditeur lui envoie Marcelle, auteure d'un livre de cuisine à succès... sur le riz.A travers un voyage en Italie où elle a tourné ses plus grands succès, Victoire essaie de se rappeler, accompagnée de Marcelle qui bouscule les habitudes de la star. Au gré des rencontres, une complicité se crée entre les deux femmes, entre Rome et la campagne italienne...Victoire se souviendra-t-elle ?Montrera-t-elle son vrai visage à quelqu'un ?