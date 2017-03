Plus d'infos sur le spectacle Leo à Le Chesnay

LEO THÉÂTRE Grand Prix et prix de l'innovation et de l'originalité au Festival d'Édimbourg.DE TOBIAS WEGNER MISE EN SCÈNE DANIEL BRIÈRE PERFORMEURS - INTERPRÈTES EN ALTERNANCE: TOBIAS WEGNER, WILLIAM BONNET ET JULIAN SCHULZ IDÉE ORIGINALE TOBIAS WEGNER PRODUCTEUR ARTISTIQUE GREGG PARKSDURÉE 1H05 Que se passerait-il si les lois de la gravité changeaient soudainement ? « LEO » est un spectacle visuel drôle et plein de poésie. Un homme faussement ordinaire va vivre une aventure hallucinante qui fait basculer notre perception du réel et éblouit nos sens. Léo se retrouve seul dans une boîte. Il y découvre un monde sans dessus dessous. Ce changement transforme l'univers morne de Leo en un véritable terrain de jeu. Pourtant, en dépit des prouesses de l'imaginaire, un mur reste un mur ! Comment parviendra-t-il à sortir et à retrouver sa liberté ?C'est un spectacle déroutant, étonnement touchant, qui provoque le rire et le ravissement, à mi-chemin entre le cirque, le théâtre, le cinéma et la danse. De retour en France après un triomphe au dernier Festival d'Avignon, « LEO » connaît un succès phénoménal à travers le monde et notamment à Broadway.Un spectacle universel à partager en famille au TNF*.« À la fois drôle et poétique » NEW YORK POST « Le spectacle est une merveille, aussi ludique que poétique » LE PARISIEN