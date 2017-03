Plus d'infos sur le spectacle La Candidate à Le Chesnay

LA CANDIDATE DE JEAN FRANCO ET GUILLAUME MÉLANIE MISE EN SCÈNE RAYMOND ACQUAVIVA AVEC AMANDA LEAR, RAYMOND ACQUAVIVA, MARIE PAROUTY, ÉDOUARD COLLIN, LYDIE MULLER ET CAMILLE HUGUES « La Candidate » c'est la suite de « Panique au Ministère » ! La joyeuse troupe qui a créé l'événement il y a 5 ans, emmenée par la folle et sublime Amanda Lear, reprend du service. Et cette fois, c'est dans la course à l'Élysée qu'ils nous embarquent ! Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le premier opus : elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports ! Sur un coup de tête, elle décide de se présenter à l'Élection Présidentielle... En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va une fois encore semer la panique au Ministère... !Une comédie politiquement incorrecte à quelques semaines de l'échéance suprême ! Un « boulevard » délirant salué unanimement par la critique.« Une suite toute aussi drôle et enlevée, des répliques qui claquent ! » LE PARISIEN « Amanda Lear est sur un boulevard, celui du succès ! » LE POINT