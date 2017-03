Plus d'infos sur le spectacle On va faire la cocotte ! à Guyancourt

Cette comédie légère et impertinente bouscule avec ironie les convenances pour amorcer la libération féminine. Héroïne pleine d'esprit et de répartie, la femme trompée s'y rebelle. L'arroseur arrosé : une question d'égalité en forme de pied de nez !

Entrez dans la chambre des Trévelin ! Vous y découvrirez un mari qui peine à convaincre son épouse de se coucher (elle est si fatiguée) afin de sortir rejoindre sa maîtresse pour dîner (et plus si affinités).

Avec cette courte comédie inachevée, les jeunes metteuses en scène du groupe ACM s'approprient gaiement les mots et la mécanique de Feydeau. Elles s'emparent de ses situations délirantes afin de les confronter à leur propre esthétique, celle de l'excès, pour pousser un cri joyeux, féministe et résolument contemporain.

Dans le cadre du Temps des Femmes et du Festival Féminin Pluriel

Compagnie Groupe ACM. Texte Georges Feydeau. Mise en scène Hélène François et Émilie Vandenameele. Scénographie Olivier Urman. Écriture physique Stéphanie Chêne. Avec Laurent Charpentier, Hélène François, Émilie Vandenameele. Régie son, lumière et générale Étienne Exbrayat.

Production groupe ACM. Coproduction La Faïencerie Théâtre de Creil-Chambly. Avec le soutien de la Ville de Saint-Ouen, du Théâtre des Sources - Fontenay-aux-Roses et de La Générale. Accueil en résidence à la Maison des Métallos. Le groupe ACM est artiste compagnon de La Faïencerie Théâtre de Creil-Chambly et du Théâtre Gérard Philippe - centre dramatique national pour la saison 2015-2016. Crédit image Ilona Delahaye. Production, diffusion et communication Léa Serror (Copilote).

Site web : http://www.lafermedebelebat.fr/

