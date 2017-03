Plus d'infos sur le spectacle Le saut de l'ange à Guyancourt

Variation contemporaine d'une version méconnue du mythe de Narcisse : si le jeune homme contemple le reflet de son visage à la surface de l'eau, c'est pour y retrouver les traits de sa défunte soeur jumelle. De l'impossible deuil à l'ode à la vie.

Mathis a presque 13 ans. Il tourne autour du grand bassin. Une piscine couverte. L'eau résonne. Une odeur caractéristique. Il flotte dans un peignoir trop grand pour lui, cachant les mouvements fébriles de son corps, ses larmes, sa colère. Il refuse de plonger dans le grand bain. Un oeil bienveillant le surveille et l'encourage : Muriel, la maître nageuse, sa mère, qui est enceinte de 8 mois et demi et qui devrait être au repos...

Comment affronter ses fantômes ? En dessinant son courage dans la folie d'un saut. Comme l'Ange. Peut-être...

En collaboration avec le Service des Sports de Guyancourt.

Compagnie Deug Doen Group. Texte Sidney Ali Mehelleb. Mise en scène Aurélie Van Den Daele. Avec Victor Veyron et Marie Elisabeth Cornet. Lumières et vidéo Julien Dubuc.

Adresse Hors les Murs

Piscine Andrée-Pierre Vienot

Rue des graviers 78280 Guyancourt.

Production Deug Doen Group. Avec le soutien du Théâtre du Mantois, du festival les Francos et de l'Aquasport de Mantes. Crédit photo Marjolaine Moulin.

Site web : http://www.lafermedebelebat.fr/

Infos réservation :