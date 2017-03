Plus d'infos sur le spectacle Flammes à Guyancourt

Neuf jeunes femmes. Qui sont-elles ? Point aveugle de l'histoire de l'immigration en France, les moins visibles des minorités visibles nous révèlent une part longtemps tue de leur histoire, mais aussi leurs rêves, leurs doutes, leurs espérances.

F(l)ammes s'attache à creuser dans la vie de ces jeunes femmes, afin de mettre en évidence leurs rapports à leurs filiations, les conflits intergénérationnels, les contradictions et les compromis à l'oeuvre dans leur for intérieur.

Si leur destin est inéluctablement lié aux combats qu'elles mènent au quotidien pour s'émanciper des contraintes liées aux différences entre les sexes et de l'allégeance aux traditions familiales, ces combats ne sont pas pour autant dissociables de ceux que mènent toutes les autres femmes en France.

Dans le cadre du Temps des Femmes.

Madani Compagnie. Texte et mise en scène Ahmed Madani. Avec Anissa Aouragh, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi, Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N'Diaye et Inès Zahoré. Complicité artistique Mohamed El Khatib. Assistante à la mise en scène Karima El Kharraze. Création vidéo Nicolas Clauss. Création lumières et régie générale Damien Klein. Création sonore Christophe Séchet. Régie son Jérémy Gravier et Samuel Sérandour. Costumes Pascale Barré et Ahmed Madani. Coaching vocal Dominique Magloire et Roland Chammougom.

Production Madani Compagnie. En coproduction avec Le Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, L'Atelier à spectacle à Dreux, La CCAS, Fontenay en Scènes à Fontenay sous Bois, l'ECAM au Kremlin-Bicêtre. Avec le soutien de La Maison des métallos, Le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, La MPAA à Paris, La Ferme de Bel Ébat à Guyancourt, La Maison des Arts et de la Culture de Créteil, le Commissariat Général à l'Egalité des Territoires, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre de l'aide à la création et ARCADI Ile-de-France. Photographie François Louis Athénas. Administration / Production Naia Iratchet. Diffusion / Développement Marie Pichon.

Site web : http://www.lafermedebelebat.fr/

