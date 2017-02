Plus d'infos sur le spectacle Constellations à Guyancourt

Une histoire d'amour. Plusieurs possibilités. Selon le principe de variations infinies d'une inventivité jubilatoire, la pièce interroge avec finesse le libre arbitre, la relation à la vie, au couple, à l'amour à travers la rencontre d'un apiculteur et d'une physicienne.

Comme un scientifique qui pose des hypothèses afin d'éprouver sa théorie, l'auteur invite le spectateur à décliner tous les possibles d'une relation amoureuse, à imaginer les différentes suites des situations vécues par les personnages. Une dramaturgie qui stimule l'imaginaire en créant une forme de suspense original et qui éveille l'intelligence en abordant de grands thèmes comme l'amour, l'infidélité, le temps, la maladie, la mort, le libre arbitre... Sans oublier bien sûr les abeilles et la physique quantique.

Le Britannique Nick Payne joue avec l'arbitraire du récit et les hasards de la vie. La justesse des comédiens et de leur metteur en scène transcende l'exercice de style. - Le Figaro.

Compagnie Théâtre du Prisme (Arnaud Anckaert et Capucine Lange). Texte Nick Payne. Traduction Séverine Magois. Mise en scène Arnaud Anckaert. Assistanat à la mise en scène Anna Dewaele. Scénographie Arnaud Anckaert, en collaboration avec Olivier Floury et Alex Herman. Avec Noémie Gantier et Maxence Vandevelde. Création lumières Martin Hennart. Création musique Benjamin Collier. Collaboration costumes Alexandra Charles, assistée de Cécile Pineau. Régie générale Olivier Floury. Construction Alex Herman. Traductrice répétitrice en langue des signes Agathe L'Huiller.

Production Le Théâtre du Prisme (Arnaud Anckaert et Capucine Lange). Coproduction La Comédie de Béthune- CDN Nord-Pas de Calais. Coréalisation La Virgule - Centre Transfrontalier de Création Théâtrale Tourcoing-Mouscron. Avec le soutien du Théâtre du Nord - CDN Lille Tourcoing Nord-Pas de Calais et du Vivat d'Armentières, scène conventionnée danse et théâtre. La Compagnie Théâtre du Prisme est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / Direction Régionale des Affaires Culturelles du Nord-Pas de Calais Picardie, le Conseil Régional Hauts de France. Avec le soutien du Conseil Départemental du Pas-de-Calais au titre de l'implantation, du Conseil départemental du Nord, La Métropole européenne de Lille, la ville de Lille et la ville de Villeneuve d'Ascq. Compagnie partenaire de La Comédie de Béthune - CDN Nord-Pas de Calais. Ce texte a reçu l'Aide à la création du Centre national du Théâtre. L'Auteur est représenté dans les pays de langue française par l'Agence MCR, Marie Cécile Renauld, Paris en accord avec Curtis Group Limited, London. Crédit photo Bruno Dewaele. Codirectrice Capucine Lange. Chargée d'administration Mathilde Bouvier. Attaché de diffusion Louis Devergnies. Diffusion et accompagnement Camille Bard - 2C2B Prod. Relations presse Zef - Isabelle Muraour.

Site web : http://www.lafermedebelebat.fr/

Infos réservation :