Le spectacle Cabaret Du Bout Des Pres a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Cernay la Ville 2017.

BILLET VALABLE UN AN RESERVATION OBLIGATOIRE AU NUMERO INDIQUE SUR LE BILLET SELON DISPONIBILITES.

Réservation obligatoire au numéro indiqué sur le billet. Le choix de la date et du plat se fait directement auprès du cabaret.Le Cabaret du Bout des Prés est à Cernay La Ville, dans les Yvelines (78).Venez rêver dans ce lieu atypique et rempli de magie. Le Cabaret du Bout des Prés vous propose 5 revues différentes : Vénus Voyage, Vénus Cabaret, Show Western, 70 & CO, Légend'Airs. Ces spectacles sont un savant mélange de féérie avec strass et paillettes et de voyages. Tarifs disponibles :Catégorie 1 : Dîner spectacle (19h30)Catégorie 2 : Déjeuner spectacle (12h30)Spectacle + Champagne (22h00)Spectacle seul Menu (déjeuner ou dîner)Cocktail du Bout des Prés mise en boucheTartare de Saint-JacquesPetit pot en terrine de foie grasSorbet (Limencello et son sorbet de citron vert)Emincé de poulet, sauce forestière, accompagné de sa poêlée primeur et son risottoOUMatelote de pavé de cabillaud, sauce beurre blanc, accompagnée de sa poêlée primeur et son risottoTrio de fromages sur son nid de mesclunDélice du Cabaret + une coupe de champagne CaféVin Blanc (Sauvignon – Côtes de Gascogne) 1 bouteille pour 4 personnesVin Rouge (Vieux Clocher – Ventoux Rouge) 1 bouteille pour 4 personnesAttention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé Dates des spectacles : Samedi 29 octobre 2016 – Dîner Spectacle70 & CoSamedi 5 novembre 2016 – Dîner Spectacle 70 & CoSamedi 19 novembre 2016 – Déjeuner Spectacle Légend'AirsDimanche 20 novembre 2016 – Déjeuner Spectacle Légend'AirsSamedi 26 novembre 2016 – Dîner Show WesternSamedi 10 décembre 2016 – Dîner Vénus VoyageSamedi 17 décembre 2016 – Dîner Vénus CabaretSamedi 21 janvier 2017 – Dîner 70 & CoSamedi 28 janvier 2017 – Dîner Vénus VoyageJeudi 2 février 2017 – Déjeuner Vénus CabaretSamedi 4 février 2017 – Dîner Vénus CabaretDimanche 19 février 2017 – Vénus VoyageVendredi 3 mars 2017 – Dîner 70 & CoSamedi 11 mars 2017 – Dîner Vénus CabaretSamedi 18 mars 2017 – Dîner Show WesternSamedi 25 mars 2017 – Dîner vénus VoyageSamedi 1er avril 2017 – Dîner 70 & CoSamedi 22 avril 2017 – Dîner Vénus CabaretSamedi 13 mai 2017 – Dîner 70 & CoDimanche 21 mai 2017 – Déjeuner Vénus CabaretSamedi 3 juin 2017 – Dîner Vénus VoyageSamedi 10 juin 2017 – Dîner 70 & CoSamedi 17 juin 2017 – Dîner Vénus CabaretSamedi 1er juillet 2017 – Dîner 70 & Co