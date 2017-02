Plus d'infos sur le spectacle Les Petites Femmes De Chambre à Buc

LES PETITES FEMMES DE CHAMBRE8EMES RENCONTRES THEATRALES DE BUCLes Petites Femmes de Chambre invite le spectateur à voyager au gré des tribulations loufoques et poétiques de ses deux personnages, dans un décor surréaliste au parfum des années soixante.Entre humour et poésie, Les Petites Femmes de Chambre font se mêler théâtre, danse, chant et mime pour un « Feel good show » énergique qui pose un regard tendre et malicieux sur deux petits bouts d'êtres humains.Une création de la compagnie 13.azimutsHumour, danse, théâtre - À partir de 7 ans - Durée : 1h15