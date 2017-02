Plus d'infos sur le spectacle Mes Pires Amis à Andresy

MES PIRES AMISEntre amis on peut tout se dire... Ou presque ! Qui sont nos vrais amis ? Que feraient-ils pour nous ? Et nous, quels amis sommes-nous ? Entre petites cachoteries et révélations fracassantes, la soirée vire aux règlements de comptes... Les meilleurs amis vont devenir les pires amis.