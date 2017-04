Plus d'infos sur le spectacle Matinales Nouvelle Formule à Versailles

Cette manifestation offre aux visiteurs l'occasion de découvrir un lieu chargé d'histoire et le travail de cette école des Pages contemporaine.Une invitation à voir évoluer chevaux et écuyers dans leur travail quotidien toute la matinée. Possibilité de rester jusqu'à Midi dans les écuries.Tous les dimanches de 10h à12hDéparts des Visites toutes les 20min (dernier départ à 11h20)Manège non chaufféTout public à partir de 5 ans - toute personne devra être munie d'un billet y compris les enfants en bas âge.