Plus d'infos sur le spectacle Les Petites Reines à Versailles

De Clémentine Beauvais, mise en scène Justine Heynemann assistée de Pauline Susini, adaptation Justine Heynemann et Rachel Arditi, scénographie Camille Duchemin, costumes Camille Ait Allouache, musique Tristan Nihouarn, lumières Rémi Nicolas avec Rachel Arditi, Justine Bachelet, Barbara Bolotner, Manon Combes et Mounir Margoum - Cie Soy Création

La force des petites reines est de partir d'un questionnement très contemporain, le harcèlement sur internet, pour ouvrir brillamment vers un sujet plus vaste et intemporel : qu'est ce que l'exclusion ? De quoi est-on exclu, par qui, selon quels critères ? Histoire de l'épopée improbable de Mireille, Hakima et Astrid, trois jeunes filles élues Boudin d'or, Boudin d'argent et Boudin de bronze au lycée. Outre leur être « boudin » elles partagent une nécessité commune, se trouver le 14 juillet à la Garden-Party de l'Elysée. C'est à vélo qu'elles décident de rejoindre Paris sous la responsabilité du grand frère d'Hakima, vétéran de guerre en fauteuil roulant. Commence alors pour la fine équipe, un road-trip déjanté, jalonné de rencontres insensées, d'imprévus festifs, de pluies battantes et d'émotions aussi fortes que leurs courbatures. Un voyage qui fera d'elles, de véritables petites reines.

Les petites reines a obtenu le prix Lire du meilleur roman jeunesse 2015, le prix NRP (Nouvelle revue pédagogique) et le prix Millepages.

Durée en création

à partir de 12 ans

Réservez vos places de theatre pour : LES PETITES REINES - Théâtre Montansier.

Le prix des places est compris entre : 12.00 et 17.00 ?

Date : mardi 7 mars 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour LES PETITES REINES.