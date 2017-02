Plus d'infos sur le spectacle Le Petit Roi à Versailles

Spectacle à partir de 3 ans.

Dans la tradition du conte, ce ciné-concert raconte des histoires de rois, de princes et de princesses, de royaumes, de grenouilles et de magie. Une relecture musicale de ces magnifiques courts-métrages d'animation hongrois magnifiés par deux multi-instrumentistes qui jonglent entre la guitare, la batterie, la scie musicale, le piano et l'intrigante vibraphonette. Au programme : Le Petit Roi, Le Château Maudit, Les Trois Frères et Le Joueur de Flûte. Des histoires merveilleuses traversées par une princesse inconsolable, un merveilleux château, une grenouille, un agneau aux pouvoirs magiques et beaucoup d'autres surprises.

L'alliance de la beauté des images de la musique fait de ces représentations des moments de pur bonheur pour les petits et les grands.

Après le spectacle goûter au Foyer avec les artistes

Site web : http://www.theatremontansier.com

Infos réservation :

www.theatremontansier.com / 01 39 20 16 00 / 13, rue des Réservoirs 78000 Versailles