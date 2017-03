Plus d'infos sur le spectacle Casse-Noisette Et La Princesse Pirlipat à Versailles

De, mise en scène et avec Aurélie Lepoutre et Loïc Richard, musiques, sons et bruitages Isabelle Trancart chorégraphies America Mocq, accessoires Catherine Gargat - Cie de l'Alouette

Le soir de Noël, Tyltyl et Mytyl regardent par la fenêtre le réveillon des enfants riches de la maison d'en face. Ils se couchent, ferment les yeux et espèrent très fort que le Père Noël passera les voir. Soudain à leur grande surprise, ils découvrent au fond d'un carton un cadeau ! Et pas n'importe lequel, un magnifique soldat de bois, en forme de casse-noisette. Ni une, ni deux, les enfants vont raconter son histoire : l'incroyable histoire de Casse-Noisette et de la princesse Pirlipat.

Revisitée avec ingéniosité, cette belle aventure pleine de rebondissements, nous rappelle qu'il n'est parfois pas nécessaire de posséder beaucoup pour être heureux, et que la vie n'est rien sans amour.

Durée 55mn

Le prix des places est : 12.00 ?

Date : mercredi 22 mars 2017

Site web : http://www.theatremontansier.com/

