Plus d'infos sur le spectacle D'une Ile à L'autre à Marly le Roi

D'UNE ILE A L'AUTREIdée originale Serena Fisseau, écriture et mise en scène Olivier Prou, avec Serena Fisseau, Fred Soul ou Salvador Douezy (en alternance)Tous les soirs, Nina reste seule dans sa chambre et n'arrive pas à fermer l'oeil. C'est ainsi qu'elle rencontre Nyamuk le moustique, qu'elle apprivoise au fil des jours et qui lui donne une nouvelle recette pour s'endormir à partir d'objets qu'il trouve dans sa chambre. Chaque soir s'ouvre ainsi un imaginaire, c'est la découverte d'un nouveau personnage, d'un nouveau paysage en lien avec une île nouvelle. Et bien sûr, à chaque île correspond un chant qui permet à Nina de trouver le sommeil.Les berceuses traditionnelles en grec, indonésien, créole ou tahitien sont une véritable invitation au voyage et... au rêve ! La voix grave et chaude de Serena Fisseau, transporte petits et grands pour un moment doux et tendre à partager en famille.Durée : 40 minutesChanson de 2 à 5 ans