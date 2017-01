Plus d'infos sur le spectacle Boucle D'or , Une Etrange Affaire à Marly le Roi

BOUCLE D'OR , UNE ETRANGE AFFAIRETexte Florence Le Corre, mise en scène Isabelle Hazaël, avec (en alternance) Mia Delmaë, Rachel Huet-Bayelle, Flore Grimaud ou Florence Le CorreUne fillette, trois bols, trois lits et une petite chaise cassée... Boucle d'or et les trois ours est un conte connu de tous qui se raconte en quelques minutes. La compagnie Auriculaire choisit de s'en emparer et en explore différentes versions, à la manière d'une enquête policière, selon les points de vue des protagonistes (maman de Boucle d'or, petit ours, Boucle d'or, et même un corbeau de la forêt).Dans une scénographie délicate qui mêle théâtre, papiers, ombres, objets en fil de fer et dessins, Boucle d'or est raconté dix fois pour le plaisir des petits et des plus grands et pour mettre la lumière sur l'énigme de ce conte : Boucle d'or s'enfuit, et après ?Durée : 45 minutesThéâtre et marionnette de 4 à 8 ans