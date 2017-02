Plus d'infos sur le spectacle A Petits Pas Bleus à Marly le Roi

A PETITS PAS BLEUSavec Didier Welle, Christine DelattreCompagnie Pipa Sol, conventionnée avec la ville d'AndresyUne chaussure bien décidée à vivre sa vie se détache du pied qui la retient. De périples en aventures, elle découvre les caprices des éléments naturels et trouve son chemin. Découvertes heureuses ou insolites, instants de peur, plaisir du jeu... sentiments et émotions se succèdent.Par des images plastiques épurées, assorties de musiques, de bruitages, de lumières ponctuelles et même d'odeurs, À petits pas bleus déploie un récit poétique au rythme calme et apaisant. Chaque ouverture d'une des portes du grand meuble castelet évoque les pages d'un livre d'images, en même temps qu'elle révèle un nouvel espace où évoluent les marionnettes.Durée : 40 minutesMarionnette de 18 mois à 5 ans