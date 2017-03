Plus d'infos sur le spectacle La Famille Semianyki à Mantes la Ville

Ils ne parlent pas et pourtant l'on comprend tout ! Le plus bel hommage qui puisse être donné au Clown, à la fois traditionnel et contemporain, baigné d'une délicieuse sensibilité russe. Folie poétique, rage inventive, humour corrosif, chez ces artistes de la légendaire troupe de St Pétersbourg qui parcourt le monde depuis 2005. Dans un décor à mi-chemin entre bric-à-brac de grenier et foire à la ferraille, les Semianyki racontent les déboires d'une famille totalement déjantée, qui tente de survivre dans une Russie déglinguée. Un tourbillon règne sur le plateau dans un mélange de commedia dell'arte, de bouffonnerie slave, de mime à la française et d'art légendaire du clown populaire russe. Un spectacle devenu culte depuis dix ans, à ne manquer sous aucun prétexte !