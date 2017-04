Plus d'infos sur le spectacle L'apprenti Magicien à Mantes la Ville

Sébastien est invité chez son oncle Horace qui est prestidigitateur. Il est ravi, car il va enfin connaitre tous les secrets de la magie... Et surtout la chose dont il rêve depuis qu'il est tout petit, faire apparaitre des colombes. Problème, quand il arrive, son oncle n'est pas là et avec la seule participation des enfants que Sébastien va devenir magicien... Plus qu'un spectacle de magie, c'est une vraie pièce de théâtre ! Un texte et des improvisations délirantes servis par un incroyable comédien magicien à l'énergie débordante. Les enfants participent sur scène et dans la salle, il y a un second degré de lecture pour les adultes, et c'est très drôle. Bref, la comédie théâtrale et magique idéale ! De 4 à 124 ans. Spectacle suivi d'un goûter offert.