Morgane en concertDÈS 3 ANS CHANT ET CLARINETTE MORGANE RAOUX PIANO ET ARRANGEMENTS OLGA VASSILEVA CONTREBASSE ANTHONY LECOMTE PERCUSSIONS BRUNO DESMOUILLIÈRES PAROLES ET MUSIQUE MORGANE RAOUX DURÉE 50 MNAprès trois spectacles - « Morgane court la campagne », « L'immeuble de Morgane » et « Morgane fait ses gammes » créés au Chesnay avant qu'ils tournent abondamment en France, en Europe, en Afrique, Morgane vous propose d'assister à son premier concert live, le premier également, peut-être, pour vos enfants. Elle leur réserve quelques-uns de se petits tubes : « le Baobab », « la Petite Sorcière », « l'Araignée », « le Petit Joueur de Flûte », « le Vélo sans les Mains », « Sauter dans les Flaques », « Jeannette », « Mémé »... Et leur fera découvrir les chansons de son nouvel album : « S'il te plaît... Merci ! » (Victorie Music/Harmonia Mundi). Un moment d'échange pendant lequel la musique se joue, s'écoute et se partage. « Je serai avec ma merveilleuse bande de musiciens et avec ma clarinette (toujours !). Venez chanter, battre le tempo, bouger en rythme, danser peut-être... avec nous !J'ai hâte de vous retrouver ! Plein de bisous ». Morgane