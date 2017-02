Plus d'infos sur le spectacle Trois petits contes à Guyancourt

Spectacle à partir de 1 an.

Il y a les jours avec et il y a les jours sans. Peut-on encore prendre soin des autres quand on ne sait plus prendre soin de soi ? L'amour peut-il tout ?

Deux tranches de vie :

Bill et Bertha occupent un logement social depuis la fermeture de l'institut spécialisé qui les accueillait. Ils partagent leurs peurs et leurs minuscules bonheurs. Isolés dans leurs routines tendres ou cocasses, ils attendent fébrilement la visite de leur nièce.

Jackie et Dave, une serveuse de bar et son patron, sont tout encombrés de solitude. Dave transmet à Jackie un message téléphonique de son fils qui refuse de l'appeler depuis cinq ans. Il provoque une réaction inattendue, entraînant confidences et jeux de séduction.

Moitié dans leurs godasses. Moitié à côté.

Il se dégage de ce spectacle une grâce, une formidable empathie. - Un fauteuil pour l'orchestre.

Compagnie Les Cris du Nombril. Texte Linda McLean. Traduction Blandine Pélissier et Sarah Vermande. (Éditions Actes Sud-Papiers). Mise en scène Blandine Pélissier. Assistanat à la mise en scène Behi Djanati Ataï. Avec Eric Herson-Macarel, Jean-Marie Sirgue, Sarah Vermande, Line Wiblé. Scénographie et costumes So Beau-Blache. Création lumières Xavier Duthu et Vera Martins. Création sonore Phil Reptil. Mouvement Sophie Mayer.

Production Les cris du nombril. Coproduction Octogone, laboratoire de création théâtrale. Avec l'aide de l'ADAMI. Partenaires Artéphile - Avignon, la Ferme de Bel Ebat - théâtre de Guyancourt, le Théâtre de Vaugarni, Le Lucernaire et Confluences - Paris, le Théâtre des Sources - Fontenay-aux-Roses et Va Sano Productions. La pièce a bénéficié d'une aide à la traduction de la Maison Antoine Vitez (Centre international de la traduction théâtrale). Linda McLean est représentée dans les pays de langue française par Renauld & Richardson (info@paris-mcr.com) en accord avec Casarotto Ramsey & Associates. Crédit photo So Beau-Blache. Production Isabelle Canals. Presse-diffusion Fouad Bousba.

