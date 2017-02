Plus d'infos sur le spectacle L'Ennui des Inuits / Compagnie Bruit qui roule à Conflans sainte Honorine

Spectacle à partir de 6 ans.

Deux Inuits s'ennuient. Deux jeunes amis qui tournent en rond sur leur banquise. Et pourquoi pas s'ennuyer ensemble ? Plus facile à dire qu'à faire, il y a toujours quelque chose pour les déranger: le vent qui souffle, le froid, la neige qui tombe... L'ennui les fera partager, échanger et grandir leur amitié.

Site web : http://www.mjcconflans.org