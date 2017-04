Plus d'infos sur le spectacle A vous la Terre / Cie Arts Prémices à Conflans sainte Honorine

Spectacle à partir de 5 ans.

Le spectacle s'articule autour de deux contes, sur les thématiques et problématiques environnementales liées au recyclage et aux circuits de l'eau. A bordé de façon ludique et dynamique, le spectacle a pour but de: Comprendre les enjeux écologiques et réfléchir sur les attitudes éco-citoyennes.

Site web : http://www.mjcconflans.org