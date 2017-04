Plus d'infos sur l'exposition Les Jardins Musicaux à Versailles

LES JARDINS MUSICAUX Partez à la découverte des bosquets au rythme de la musique dans les Jardins du Château de Versailles. Pour mieux découvrir et profiter des jardins, les bosquets et endroits préservés seront accessibles certains mardis d'Avril à Octobre pour une promenade musicale : un moment de découverte intense, au coeur des jardins à la française imaginés par Le Nôtre, parmi la multitude de statues qui habitent les allées, et à l'ombre d'espaces du parc sauvegardés par les jardiniers de Versailles. Tous les mardis du 4 avril au 16 mai 2017 puis tous les mardis du 4 juillet au 31 octobre 2017. Tous les vendredi du 31 mars au 27 octobre 2017 (sauf le vendredi 14 juillet ). Attention, fermeture anticipée des Jardins Musicaux à 17h30 les vendredis 31 mars, 30 juin, 7 juillet et mardi 31 octobre.. - Accès payant de 9h à 19h - Ouverture des bosquets de 9h à 19h - Mise en musique 10h à 19h – Pas de mise en eauGratuit pour les 0-5 ans Les horaires de manifestations peuvent varier en fonction d'évènements extérieurs.