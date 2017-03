Plus d'infos sur l'exposition Septième Biennale d'estampe contemporaine à Limay

Sur une proposition de l'école municipale d'arts plastiques de Limay,quatre artistes graveurs, quatre femmes sont invitées et déploient à travers l'oeuvre gravée, leur thématique du végétal, de la fibre et de l'arbre : Gerda Adelski, Charlotte Arnoux Saut, Dominique Crognier, Valérie Loiseau. Depuis le collage jusqu'à l'installation, le végétal développe et révèle le secret de ses métamorphoses, avec ses cycles incessants qui nous font plonger dans un sentiment d'immortalité, ou du moins, dans une toute autre forme de réalité du temps.

Site web : http://lesreservoirs.free.fr

Infos réservation :

Réservation auprès de la direction des affaires culturelles de la mairie Service culturel : 01 34 97 27 03 entrée libre : jeudi, vendredi de 9H à 11h et de 14h à 18h / samedi, dimanche de 15h à 18h