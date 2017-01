Plus d'infos sur le spectacle Suites Curieuses à St Quentin en Yvelines

Quand le Petit Chaperon rouge danse avec les loups... La chorégraphe québécoise Hélène Blackburn présente une lecture dansée du célèbre conte. Un chassé-croisé subtil et joyeux pour jouer avec nos peurs d'enfant. Chacun connaît l'un des contes les plus populaires du monde occidental où une petite fille vêtue de rouge, traverse la forêt pour apporter à sa grand-mère un petit pot de beurre, et les mésaventures de celle-ci face au grand méchant loup. Conjuguant un engagement physique virtuose et intense et un sens théâtral inné, un pétillant quatuor donne corps aux célèbres héros de Perrault ou des frères Grimm. Dans l'espace dessiné par les rails d'un train électrique, tout droit issu de l'enfance, trois danseurs et une danseuse insufflent vitalité et espièglerie à cet indémodable classique. Mêlant dessins animés, langage des signes et musique ragtime, ces suites malicieuses de la compagnie québécoise fascineront l'imagination des encore petits et des déjà grands.