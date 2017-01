Plus d'infos sur le spectacle Removing à St Quentin en Yvelines

Figure montante de la danse d'aujourd'hui, Noé Soulier explore avec Removing un catalogue de nos gestes et de ce qu'ils disent de nous. En anthropologue ou chirurgien, il scrute et dissèque nos mouvements pour nous en offrir toute la vitalité, l'étrangeté et la poésie. On ne soupçonne pas la complexité des séquences chorégraphiques que chacun d'entre nous peut produire, chaque jour, sans le savoir. Sur un passage piéton, par exemple : hésiter à traverser puis avancer, éviter de justesse un skater, tout en rattrapant son sac à main... Imaginons maintenant que l'on déplace l'attention, non plus sur le but, mais sur les qualités motrices du mouvement. On aura alors une petite idée de ce qui se joue dans Removing. Sur scène, six danseurs exécutent des gestes dont le seul but est leur expérience propre. Frapper, bousculer, tomber, éviter, atteindre... des gestes issus du quotidien s'entrecroisent et se font écho, évoquant autant d'expériences communes et élémentaires. Combative, énergique, la danse emprunte également aux arts martiaux, tel le jiu-jitsu brésilien qui se pratique sans coups ni projections. Le parcours atypique de Noé Soulier, formé à la danse, autant qu'à la philosophie et la musique classique, fait naître un vocabulaire chorégraphique classique et contemporain, expérimental et populaire. Novateur et singulier.