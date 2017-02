Plus d'infos sur le spectacle Le Corps Du Ballet National à St Quentin en Yvelines

Les nouveaux directeurs du Ballet National de Marseille, Emio Greco et Pieter C. Scholten, revisitent le ballet contemporain. Ils posent la question fondamentale de l'être ensemble et de la place de l'individu dans le groupe, dans une mécanique complexe et implacable, alliant extrême rigueur et lyrisme débordant. Comment faire du ballet classique une aire de jeu ou un champ de bataille, où l'individu et le groupe se rencontrent ? La question parcourt, en filigrane, toute l'oeuvre d'Emio Greco et Pieter C. Scholten, qui ne cessent d'interroger les limites de la danse classique. Sur scène, une armée de corps masqués avance. Une seule et même masse abolissant les individualités, un seul et même corps, compact, apparemment indestructible. Puis les masques tombent et chacun des dix-sept magnifiques interprètes du Ballet National de Marseille peut désormais exprimer son talent, jetant son « corps dans la bataille », pour reprendre l'expression de Pasolini chère aux deux créateurs. À un rythme d'enfer, les danseurs à la technique irréprochable s'investissent alors dans une chorégraphie foisonnante à la gestuelle complexe : tours enchaînés, batteries, sauts, unissons ou solos se succèdent, donnant à voir une nouvelle forme de ballet contemporain. Dans cette première création-manifeste, les chorégraphes Emio Greco et Pieter C. Scholten réinventent le corps de ballet et perpétuent avec brio l'esprit avant-gardiste de la compagnie phocéenne.