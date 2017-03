Plus d'infos sur le spectacle Rouge à Sartrouville

1H A voir en famille | Dès 10 ans

Rouge chorégraphie MICKAËL LE MER Si la danse hip-hop était une couleur, elle serait rouge !Dans une scénographie architecturée, sept interprètes masculins, tous virtuoses de breakdance, expriment les passions contrastées que le rouge leur inspire. L'écriture chorégraphique mixe habilement danse contemporaine, danse-contact et hip-hop pour créer une danse graphique qui démultiplie les trajectoires et entraîne le genre vers des terres nouvelles. Mickaël Le Mer découvre la seconde vague du hip-hop au début des années 90. Il assume une écriture exigeante qui prend appui sur l'expérience personnelle des danseurs. Le résultat est marqué d'une sensibilité à la fois poétique et urbaine, tout en développant une grande maîtrise de l'espace scénique. Loin des figures imposées du battle, il compose une belle expérience sensorielle.Distributionavec Thomas Badreau, Aurélien Desobry, Dylan Gangnant, Giovanni Leocadie, Nicolas Sannier, Teddy Verardo, Dara You lumière Nicolas Tallec son Fabrice Tison musique Julien Camarena costumes Amandine Fonsin scénographie Olivier Menanteau « Moon »