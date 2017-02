Plus d'infos sur le spectacle 3.0 / Compact à Guyancourt

La Ferme de Bel Ébat vous invite au Prisme pour une soirée partagée entre deux chorégraphes émergents qui allient la profondeur de la pensée à la virtuosité du geste.

Iffra Dia suit le fil conducteur de l'identité. Il appréhende cette question au féminin et traite de la place des femmes dans le milieu du hip hop et comment cette humanité a bouleversé les lois initiales.

Jann Gallois se confronte ici à l'exercice du duo. Elle explore comment deux personnes n'en font qu'une en axant sa recherche sur un travail exclusivement corporel et en se limitant à une seule et même contrainte : le contact permanent entre les deux corps.

Dans le cadre du Festival Féminin Pluriel

3.0 / Compagnie C.I.D

Chorégraphie Iffra Dia. Collaboration artistique Benjamin Villemagne. Avec Lisa Dwomoh, Julia Ortola, Linda Hayford. Vidéo et création lumière Maël Guiblin. Musique originale Charles Amblard. Création costumes Mélinda Mouslim.

Une création de la Compagnie Iffra Dia. Production Garde Robe. Avec le soutien d'Initiatives d'Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France-Parc de la Villette avec le soutien de la Caisse des dépôts et de l'Acsé), du Prisme - Saint-Quentin-en-Yvelines (Direction des Arts et de la Culture), Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig, de la DRAC Île-De-France au titre de l'aide au projet 2015. Iffra Dia est artiste associé au Prisme pour les saisons 14/15, 15/16 et 16/17 dans le cadre du dispositif « Permanence artistique et culturelle » de la région Île-de-France.

COMPACT / Compagnie BurnOut

Chorégraphie et mise en scène Jann Gallois. Avec Rafael Smadja et Jann Gallois. Lumière Cyril Mulon.

Production Compagnie BurnOut. Coproduction Théâtre Jean Vilar - Suresnes. Avec le soutien du CDC Le Pacifique - Grenoble, du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l'Accueil Studio. Crédit photo Jody Carter.

Adresse Hors les Murs

Le Prisme, Centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines

Quartier des Sept Mares

78990 Élancourt.

