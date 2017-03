Plus d'infos sur le concert Philippe Jaroussky à Versailles

PHILIPPE JAROUSSKY Le mythe d'OrphéePhilippe Jaroussky Contre-ténorAmanda Forsythe Soprano I BarocchistiDiego Fasolis DirectionDurée: 1h30 sans entracte Pour l'anniversaire Monteverdi, Philippe Jaroussky a souhaité rendre hommage tant au compositeur qu'à son personnage symbolique : Orphée. Le mythe est évidemment parfait pour un livret d'opéra : pour ramener son aimée Eurydice de la mort, Orphée charme les dieux des enfers par les grâces de sa musique. Monteverdi, Rossi, Sartorio, Gluck parmi d'autres ont chanté cette histoire d'amour et de musique. Ce programme propose de retracer le mythe d'Orphée et Eurydice de la terre aux enfers à travers un parcours stylistique de deux siècles de musique, le point culminant étant la version inédite de l'Orfeo de Gluck comprenant un nouvel air pour Eurydice et un grand duo alternatif à la version originale, écrit pour deux grands chanteurs, le castrat Tenducci et la soprano Anna de Amicis. Avec l'ensorceleuse Amanda Forsythe pour complice, Philippe Jaroussky évoque ce mythe fondateur dans toutes ses composantes baroques, pour faire pleurer les âmes et chanter les coeurs ! Et Diego Fasolis se fait fort de donner à la musique cette emphase et cette urgence qu'il imprime aux oeuvres d'exception. * Catégorie Prestige = coupe de champagne + programme offerts* Catégorie VIP = Les premiers rangs de l'amphithéâtre ou la Loge du Roi, meuilleures places de la salle ainsi qu'une coupe de champagne et le programme offerts